Вооруженные силы Йемена выпустили ракету по международному аэропорту в Эр-Рияде

Вооруженные силы Йемена, находящиеся под командованием повстанцев-хуситов, 4 ноября нанесли ракетный удар по международному аэропорту в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии. Как сообщает CNN со ссылкой на Министерство обороны Йемена, баллистическую ракету выпустили 4 ноября.

Саудовская Аравия заявила о перехвате ракеты, обломки которой упали к северо-востоку от Эр-Рияда.

Жертв среди мирного населения нет. здание аэропорта не повреждено.

На видеокадрах с места события, снятых из автомобиля и показанных в эфире CNN, видны прерывистые вспышки пламени вблизи крупного здания.

Министерство обороны Йемена, руководимое шиитскими повстанцами-хуситами, заявило, что удар достиг своей цели. В ведомстве подчеркнули, что удар наносился баллистической ракетой Burqan 2H дальнего радиуса действия, произведенной в Йемене.

Саудовская Аравия возглавляет коалицию государств, воюющих против повстанцев-хуситов, которые пользуются поддержкой Тегерана.

Коалиция под командованием Саудовской Аравии 1 ноября нанесла авиаудар по территории Йемена. Тогда погибли 26 человек. В результате удара разрушилось здание отеля и ближайший рынок.

Коалиция заявила, что удар наносился по месту, где сосредоточились группировки вооруженных хуситов.