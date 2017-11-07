Порошенко обсудил с Тиллерсоном миротворческую миссию на Донбассе и санкции против России

Президент Украины Петр Порошенко 4 ноября провел телефонный разговор с государственным секретарем США Рексом Тиллерсон, во время которого стороны обсудили урегулирование ситуации на Востоке Украины, санкции против России и другие вопросы. Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента Украины.

«Собеседники скоординировали дальнейшие шаги для развертывания международной миссии ООН на оккупированной части Донбасса, включая неконтролируемый участок российско-украинской границы», –сообщили в Администрации президента.

Во время беседы речь шла также об освобождении заключенных, сидящих в российских тюрьмах вопрос прогресса Украины на пути реформ и усиления стратегического партнерства между Украиной и США.

Петр Порошенко и Рекс Тиллерсон уделили особое внимание вопросу освобождения заключенных, которые незаконно удерживаются на оккупированной территории и в российских тюрьмах.

Собеседники также отметили важность усиления стратегического партнерства между Украиной и США.

Рекс Тиллерсон проинформировал Главу государства о назначении Веса Митчелла помощником Государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии и о его планах в ноябре посетить Украину для встреч с украинскими властями.

В Госдепартаменте США не комментировали темы беседы Тиллерсона и Порошенко.

В июле, во время визита в Украину, госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что первые шаги для прекращения боевых действий на Донбассе должна сделать Россия. Тогда он выразил разочарование из-за отсутствия прогресса в реализации Минских соглашений.