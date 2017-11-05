Из Севастополя в Средиземное море вышел российский противоминный корабль

Морской тральщик российского Черноморского флота «Иван Голубец» завершил проход проливов Босфор и Дарданеллы и вошел в состав постоянной группировки ВМФ России в Средиземном море. Об этом сообщила пресс-служба Южного военного округа Минобороны соседней России.

«Противоминный корабль вышел из Севастополя 1 ноября, в текущем году для экипажа тральщика это уже второй поход в дальнюю морскую зону», – говорится в сообщении.

В порты аннексированного Крыма в октябре незаконно зашли 22 грузовых судна, сообщает прес-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

В сентябре в порты Крыма незаконно зашли 30 грузовых судов. Из них 23 судна – под флагом России и семь – под флагами других государств, в частности, Палау, Сьерра-Леоне, Того, Танзания».

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины просит правоохранительные органы расследовать незаконный заход иностранных судов в порты Крыма.

Заход судов под иностранными флагами в закрытые морские порты и терминалы аннексированного Крыма и Севастополя рассматривается Украиной как нарушение норм международного права и как действие, подрывающее суверенитет страны. Такие действия влекут за собой ответственность судовладельцев, операторов и капитанов судов, в том числе уголовную.