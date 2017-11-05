В воскресенье в Крыму ожидается до 18 градусов тепла

В аннексированном Крыму 5 ноября ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает крымское управление российского Гидрометцентра.

По данным синоптиков, в воскресенье температура воздуха ночью 1-6, днем 13-18 градусов тепла. Ветер ночью и днем – северо-восточный 7-12 метров в секунду.

В Симферополе переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью от 4 до 6 градусов, днем от 14 до 16 выше нуля.

В Севастополе также переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 9-11 градусов, днем от 13 до 15 выше нуля.

На Южном берегу Крыма переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 7-12, днем 12-17 градусов.

В Керчи ожидается переменная облачность, ночью и утром туман. Температура воздуха ночью от 5 до 7 градусов, днем от 10 до 12 выше нуля.