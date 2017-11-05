Трамп рассчитывает на встречу с Путиным во время азиатского турне

Президент США Дональд Трамп сообщил журналистам, что рассчитывает встретиться с президентом соседней России Владимиром Путиным во время 12-дневной поездки по Азии. Об этом сообщила Радио Свобода.

«Нам нужна помощь Путина в Северной Корее, и мы встретимся с большим количеством лидеров», – сказал Трамп.

Он добавил, что Северная Корея является «большой проблемой» для США и для всего мира.

Одним из возможных мест для встречи Трампа и Путина будет форум Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Дананге, Вьетнам, 10-11 ноября.

Кризис, связанный с разработкой Северной Кореей ядерного оружия, станет главной темой переговоров во время поездки Трампа по Азии, которая начнется со встреч с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

В июле Трамп впервые встретился с Путиным в качестве президента США. Встреча длилась более двух часов.

Перед этой встречей президент США в июне принял в Вашингтоне президента Украины Петра Порошенко. Украинский руководитель также встретился тогда с другими главными американскими должностными лицами и изложил им украинское отношение к агрессии России против Украины.