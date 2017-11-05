Умеров: в Крыму сотрудники СБУ и милиции оказались предателями на 100%

Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров считает, что сотрудники СБУ и милиции после аннексии Крыма оказались предателями на 100%. Такое мнение он высказал в интервью журналу «Новое время».

«Сотрудники СБУ и милиции в Крыму оказались предателями на 100%, военнослужащие - на 80%, прокуратура - на 70%. О чем это говорит? Что идеологическая работа в Украине была поставлена неправильно или ее не было вовсе», – сказал Умеров.

По его словам, это значит, что СБУ вместо того, чтобы обеспечивать безопасность Украины, работала ровно наоборот. Он рассказал, что во время военных учений, проводившихся в Крыму в рамках гражданской обороны, угрожающей силой всегда рассматривались крымскотатарские митинги и протесты. И все секретные циркуляры называли крымских татар организованной политической силой, действия которой направлены на дестабилизацию ситуации в Украине.

«Те же самые эсбэушники, которые писали вот такие аналитические отчеты и отправляли их в Киев, сейчас делают то же самое, но отправляют уже в Москву», – сказал Умеров.

Умеров считает, что во время оккупации каждая из 300 воинских частей должна была открыть огонь в ответ на появление российских военнослужащих без знаков различия.

«Но ни одна из воинских частей не выполнила свою задачу. Если бы было сопротивление со стороны власти, со стороны населения оно тоже бы появилось в какой бы то ни было форме», – заявил Умеров.

Он считает, что если бы Украина в свое время выполнила некоторые политические требования крымских татар, например предоставила территориальную крымскотатарскую автономию, то никакой аннексии не произошло бы.

Подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд 27 сентября приговорил Умерова к двум годам колонии-поселения, ему запрещено два года заниматься публичной деятельностью и выступать в СМИ. Умерова обвиняли в публичных призывах к сепаратизму. Он называл возбужденное против него уголовное дело политически мотивированным.

Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова, осужденных в аннексированном Крыму, российские власти освободили 25 октября.

Президент Украины Петр Порошенко рассказал, что в администрации канцлера Германии Ангелы Меркель сообщили о готовности принять на лечение Ильми Умерова.

Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа сообщил о намерении поехать в Крым после поездки в Германию, где он должен пройти обследование с последующим лечением.