Манафорт просит смягчить режим домашнего ареста

Экс-глава избирательного штаба Дональда Трампа, американский бизнесмен Пол Манафот просит власти смягчить ему режим домашнего ареста под залог квартиры в башне Trump Tower в Нью-Йорке и другой собственности всего на сумму 12 с половиной миллионов долларов. Об этом сообщает Радио Свобода.

Манафорт хочет иметь возможность более свободно передвигаться между Вашингтоном, Флоридой, Нью-Йорком и Вирджинией, так как в последних трех местах у него есть недвижимость.

Шесть дней назад Манафорт и его коллега по избирательной кампании Рик Гейтс сдались сотрудникам Генеральной прокуратуры США, предъявившей им обвинения по 12 пунктам. Обоим вменяется, в частности, сговор с целью отмывания денег и отказ зарегистрироваться в качестве иностранных агентов.

Обвинения касаются их деятельности, предшествовавшей работе на Дональда Трампа. Оба обвиняемых заявляют о своей невиновности.

Манафорт был освобожден до суда под долговую расписку в 10 миллионов долларов и находится сейчас под круглосуточным наблюдением в своем доме в Вирджинии. Покидать дом он вправе только для встреч с адвокатами, явок в суд, участия в религиозных службах и в случае экстренных ситуаций со здоровьем.

Прокуратура просила суд содержать Манафорта под домашним арестом, поскольку у него есть банковские счета за границей, три зарубежных паспорта, а также мобильный телефон и адрес электронной почты, зарегестрированные на вымышленное лицо. Ходатайство Манафорта о смягчении режима домашнего ареста будет рассмотрено в понедельник.

Пол Манафорт является одной из ключевых фигур в расследовании возможного вмешательства России в президентские выборы в США. В июне 2016 года он возглавил избирательный штаб Трампа и принял участие во встрече Дональда Трампа-младшего с российской юристом Натальей Весельницкой. В середине августа того же года Пол Манафорт покинул пост после того, как стали известны подробности его деловых и политических связей с экс-президентом Украины Виктором Януковичем.