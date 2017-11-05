В Керчи на два дня ограничат проезд по Вокзальному шоссе из-за ремонта

Российская администрация Керчи предупреждает, что для проведения ремонтных работ по Вокзальному шоссе с 7 по 9 ноября будет временно ограничено движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Движение транспорта будет ограничено со стороны Автовокзала – по Вокзальному шоссе на участке от пересечения с ул. Шлагбаумская до пересечения с ул. 2-й Вокзальный переулок, со стороны железнодорожного вокзала – по Вокзальному шоссе на участке от пересечения с ул. Годыны до пересечения с ул. 2-й Вокзальный переулок и на прилегающей к улице Вокзальное шоссе улице 1-й Вокзальный переулок.

В сообщении указано, что администрация города установила схемы объезда, в том числе для городского пассажирского транспорта.