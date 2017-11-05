Российская прокуратура обвиняет охранника «Массандры» в краже 700 литров вина

Подконтрольная Кремлю прокуратура аннексированного Крыма утверждает, что охранник одного из филиалов крымского комбината «Массандра» вместе с пособником присвоили 700 литров вина. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, охранник и его пособник сливали из резервуаров завода вино.



Прокуратура отчиталась о передачи дела в Ялтинский городской суд, подозреваемым выдвинули обвинения по двум статьям Уголовного кодекса соседней России.

Крымское предприятие «Массандра» после «национализации» объявили собственностью Управления делами президента России.

В начале 2016 года Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело против руководителя предприятия «Массандра» Янины Павленко. Причиной преследования стала открытая бутылка вина Херес-де-ла-Фронтера урожая 1775 года, стоимость которой оценивается в 100 тысяч долларов. Эта коллекционная бутылка была открыта во время посещения аннексированного Крыма бывшим премьер-министром Италии Сильвио Берлускони, которого пригласил президент России Владимир Путин.