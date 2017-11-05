Умеров: в Крыму начинается разочарование «русским миром», но говорить о бунте – рано

Заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров считает, что в аннексированном Крыму начинается разочарование «русским миром», но еще рано говорить о том, что жители полуострова готовы выступить против российских властей.

Такое мнение он высказал в интервью журналу «Новое время».

«В Крыму параллельно существует два мира – крымскотатарский и русский. В русском начинается разочарование правилами, принесенными российской властью. Но говорить, что они начинают скучать по Украине и готовы при каких‑то обстоятельствах выступить против России, еще рановато», – сказал он.

По его словам, несогласных с российской властью крымских татар не берут на работу, причем не скрывая причин отказа.

«Да и сами крымские татары не идут на работу в государственный сектор. Занимаются кто чем. Я знаю семьи учителей, врачей, которые ушли с работы и кормят семьи за счет огородов и теплиц или пытаются заниматься предпринимательской деятельностью», – отметил Умеров.

Замглавы Меджлиса считает, что у крымских татар шок и страх потихоньку отодвигаются, и на первое место выходят элементы борьбы за свои права.

Подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд 27 сентября приговорил Умерова к двум годам колонии-поселения, ему запретили два года заниматься публичной деятельностью и выступать в СМИ. Умерова обвиняли в публичных призывах к сепаратизму. Он называл возбужденное против него уголовное дело политически мотивированным.

Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова, осужденных в аннексированном Крыму, российские власти освободили 25 октября.

Президент Украины Петр Порошенко рассказал, что в администрации канцлера Германии Ангелы Меркель сообщили о готовности принять на лечение Ильми Умерова.

Умеров сообщил о намерении поехать в Крым после поездки в Германию, где он должен пройти обследование с последующим лечением.