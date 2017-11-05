Власти Крыма ожидают приезда гостей из 30 стран мира на «форум друзей»

Российский вице-премьер аннексированного Крыма Георгий Мурадов утверждает, что на организованный властями полуострова «форум друзей» съезжаются 90 иностранцев из 30 стран мира. Об этом он сообщил агентству «РИА Новости».

«Все, кто зарегистрировался для участия в форуме, уже едут к нам. Наши иностранные гости активно прибывают на крымскую землю. До конца дня уже должны приехать все… Порядка 90 иностранцев приезжает к нам из почти 30 стран мира», – цитирует информагентство Мурадова.

Мурадов также отметил, что некоторые иностранные гости отказались от приглашения посетить аннексированный полуостров.

Рабочую сессию форума планируют провести 6 ноября в Ливадийском дворце.

Ожидается, что в рамках форума создадут ассоциацию «друзей Крыма» и примут декларацию о «необходимости восстановления нормальных отношений между Крымом и странами мира».

Приглашением иностранных гостей в Крым российские власти полуострова пытаются легализовать аннексию.

МИД Украины призывает иностранцев и лиц без гражданства въезжать в аннексированный Россией Крым исключительно в соответствии с законами Украины и нормами международного права.

В МИДе напоминают, что иностранцы могут въезжать на временно оккупированную территорию Украины и выезжать из нее только по специальному разрешению компетентных органов через контрольные пункты въезда-выезда.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».