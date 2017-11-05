В Беларуси провели шествие в память жертв политических репрессий

В Минске 5 ноября прошло шествие в лес Куропаты в память жертв политических репрессий, похороненных в этом месте. Об этом сообщает Радио Свобода.

Участники собрались возле парка Челюскинцев и направились в лес Куропаты на окраине беларуской столицы. Маршрут был санкционирован властями, акция организована Беларуским народным фронтом.

По меньшей мере 30 тысяч человек были убиты и захоронены советскими властями в Куропатском заповеднике в 1930-х и 40-х годах.

В марте беларуские власти приостановили строительный проект возле охраняемого исторического объекта после протеста, продолжавшегося 15 дней. Протестующие заявили, что строительство бизнес-центра, прилегающего к заповеднику, осквернит память жертв Сталина.