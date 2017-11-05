В Крыму готовы закрыть старейший метеопункт – СМИ

В Крыму намерены прекратить работу одного из старейших метеопунктов – в районе плато Караби-Яйла. Причина остановки работы – отсутствие там инфраструктуры и хозяйственной деятельности, об этом крымским СМИ рассказала начальник крымского Гидрометцентра Татьяна Любецкая.

«Мы посчитали, что необходимо законсервировать этот объект на год. Сейчас нет необходимости в наблюдениях проводимых на Караби-Яйле. Там нет инфраструктуры, хозяйственной деятельности и добраться туда практически невозможно. Он будет законсервирован с 9 января 2018 года», – рассказала Любецкая.

В декабре 2016 года помощь сотрудникам метеопункта в районе плато Караби-Яйла оказывали спасатели. Тогда специалисты станции застряли в снегу на автомобиле УАЗ и не могли выбраться самостоятельно.

Всего в Крыму расположено более 20 метеостанций.