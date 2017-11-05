Россия: в Кемерово на митинг с Навальным пришли сотни горожан

В Кемерово (Россия) прошел митинг-встреча с оппозиционером Алексеем Навальным. В нем участвовали около 500 человек, сообщает проект Радио Свобода «Сибирь.Реалии».

Согласованная площадка для митинга находилась в 10 километрах от центра города. Одновременно с митингом местные власти запланировали несколько развлекательных мероприятий в центре города. Кроме того, Навальный сообщил об отмене маршруток, которые подвозили людей к месту проведения его встречи с горожанами.

Ранее глава штаба Навального в Кемерово Ксения Пахомова пожаловалась на давление из-за своей деятельности. Мать активистки уволили с должности директора местной школы искусств. Гражданского мужа Пахомовой пытались отчислить из университета.

Навальный намерен участвовать в президентских выборах в России в 2018 году.