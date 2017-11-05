Из сотни предложений менее 20 компаний поддержали индустриальный парк в Севастополе

Предварительные соглашения об организации производства в индустриальном парке Севастополя подписали 17 российских предприятий. Компании специализируются на механообработке, приборостроении, а также производстве стеклотары. Об этом «РИА Крым» рассказал директор подконтрольного России городского департамента приоритетных проектов развития Николай Брусникин.

«Корпорация развития Севастополя (курирует проект индустриального парка – КР) направила не менее 100 обращений в российские компании производственного направления, из которых половина дали ответы о своих потенциальных намерениях. На сегодняшний день подписано 17 предварительных соглашений», – сообщил Брусникин.

По его данным, строительство индустриального парка в Севастополе планируется начать в 2019-2020 году. До этого должна быть разработана вся проектная и техническая документация.

Кроме Севастополя подконтрольные России крымские власти планируют потратить около 3,9 млрд рублей в рамках Федеральной целевой программы (ФЦП) развития аннексированного полуострова на создание инженерной инфраструктуры трех индустриальных парков – в районе Бахчисарая, Феодосии и Евпатории.

Подконтрольное Кремлю правительство Севастополя планирует потратить 6 миллиардов рублей на инвестиционную привлекательность города.