Каждый третий турист в турецкой Анталье – россиянин

Каждый третий турист, посетивший туристическую столицу Турции – Анталью за 10 месяцев текущего года – гражданин России, об этом сообщает турецкое агентство «Анадолу».

В Управлении гражданской авиации при губернаторе Антальи сообщили «Анадолу», что в январе-октябре на отдых в провинцию по воздушному транспорту прибыло более 9, 475 млн туристов, что на 60 процентов превышает показатель аналогичного периода 2016 года (5,934 млн. туристов).

За указанный период в Анталью прибыло 3,663 млн россиян, что составляет 38,66 процента от общего числа иностранных туристов. Число россиян, посетивших курорты Антальи, увеличилось на 724 процента по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. В январе-октябре прошлого года в Анталью посетило 444 507 россиян.

Далее в списке стран, чьи граждане отдыхали в Анталье следует Германия – 1,579 млн туристов, что на 16 процентов ниже аналогичного периода прошлого года. На третьем месте – Украина (710 871 человек), это на 25 процентов выше показателя за январь-октябрь 2016 года.

За первые десять месяцев года через аэропорт Антальи проследовало 350 557 туристов из Великобритании, 251 тысяча жителей Нидерландов, 236 848 граждан Казахстана. Далее по списку Беларусь (163 175 туристов), Польша (161 420), Израиль (160 413), Бельгия (129 410), Дания (116 715), Румыния (114 704), Иран (100 362).

Предположительно, к концу года число иностранных посетителей, посетивших Анталью, превысит 10 миллионов человек.