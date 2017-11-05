Военные США и власти Афганистана ищут жертв среди гражданского населения после авиаударов в Кундузе

Американские военные и афганские власти расследуют сообщения о жертвах среди гражданского населения, которые вызванны авиаударами на севере Афганистана.

Военные США заявили, что начали накануне оценку фактов, которую они назвали объединенной американо-афганской операцией в северной провинции Кундуз.

Министерство обороны Афганистана заявило, что поручило командирам сил безопасности расследовать сообщения о жертвах среди гражданского населения в районе Чардара в Кундузе, где, по данным правительства, тяжелые потери понесли боевики-талибы.

В Министерстве обороны Афганистана заявили, что еще не подтвердили гибели кого-либо из гражданских в результате авиаударов. В то же время некоторые из представителей власти провинции заявили о погибших от 14-ти до 22-х мирных жителей.

Воздушные удары США в Афганистане усилились после того, как президент Дональд Трамп объявил в августе о новой стратегии в этой стране.

Гражданские потери от авиаударов, осуществленных американскими и афганскими военными, за первые девять месяцев 2017 года выросли на 52 процента по сравнению с 2016 годом.