В России растет число задержанных на акции

Более 400 человек задержаны в России: в Москве – 376, в Петербурге – 13, в Ростове-на-Дону в отделе находятся 13 человек, в Краснодаре – 10, трое в Красноярске и два в Перми, сообщает портал «ОВД–Инфо». Российские силовики причисляют задержанных к акции запрещенного движения «Артподготовка».

В последние дни в Москве и других городах соседней России задержали десятки сторонников движения «Артподготовка», которое признано в России экстремистским и запрещено. «Артподготовку» основал националист Вячеслав Мальцев. Против него возбуждено уголовное дело об экстремизме.

Мальцев в течение нескольких лет постоянно говорил, что 5 ноября 2017 года в России произойдет революция. Он предлагал сторонникам выйти на центральные площади городов России и оставаться там до тех пор, пока президент России Владимир Путин не подаст в отставку.