В Ингушетии после нападения на пост ДПС, введен режим контртеррористической операции

В Ингушетии введен режим контртеррористической операции. В республике 5 ноября совершено нападение на пост дорожно-патрульной службы. Один полицейский погиб, трое ранены. В перестрелке убит один нападающий, еще один – заблокирован в доме в Назрановском районе республики.

Всего, по данным российских информационных агентств, в нападении на пост ДПС участвовали четверо неизвестных. Один из них совершил самоподрыв.

В прошлом году правозащитный центр «Мемориал» представил доклад о борьбе с терроризмом на Северном Кавказе. В исследовании, в частности, отмечается, что насильственные действия российских спецслужб вынуждают жителей региона присоединяться к радикальным движениям.