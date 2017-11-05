В России изменились правила перевоза ручной клади в самолетах – Минтранс

В России с 5 ноября изменились правила провоза багажа и ручной клади в самолетах. Теперь пассажирам гарантирован провоз минимум пяти килограмм ручной клади на одного человека, ранее данная норма законодательно не была закреплена, напоминают в российском Минтрансе.

Расширен перечень вещей, перевозимых сверх нормы ручной клади. Без взимания дополнительной платы пассажиры могут перевозить дамские сумки, мужские портфели, портпледы, верхнюю одежду, детское питание и детские коляски, букет цветов. В действующий перечень также добавлены рюкзаки, лекарственные препараты, товары, приобретенные в магазинах «дьюти-фри». Вес и габариты рюкзаков устанавливаются перевозчиком, что связано с обеспечением безопасности пассажиров на борту.

«В перечень вещей, провозимых бесплатно сверх нормы, включены костыли, трости, ходунки, складные кресла-коляски, позволяющие безопасно разместить их на полке над сиденьем либо под сиденьем впереди стоящего кресла. В случае, если эти вещи превышают указанные габариты, они сдаются в зарегистрированный багаж без взимания дополнительной платы», – говорится в сообщении.

Телефоны, фотоаппараты, другие электронные устройства, зонты и книги не включены в качестве отдельной категории в список вещей, перевозимых сверх нормы, так как могут быть убраны в дамскую сумочку, портфель или рюкзак.

Помимо этого, документом предусмотрено объединение веса багажа пассажиров, которые летят вместе.

Российские авиакомпании систематически нарушают украинское законодательство, осуществляя рейсы через закрытое воздушное пространство над Крымом. Согласно открытым источникам, на аннексированный полуостров, в частности, летают рейсы компании «Nordwind Airlines», «Аэрофлот», «Россия», «Уральские Авиалинии», «Глобус», «S7 Airlines», «ВИМ-Авиа», «ЮВТ», «Red Wings», «Ikar (Pegas)».

После аннексии полуострова Россией в марте 2014 года крымские аэропорты были закрыты решением правительства Украины. Любые полеты туда и оттуда являются нарушением законов Украины и международных правил, и поэтому авиакомпании могут быть подвергнуты международным санкциям со стороны Украины и Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

На данный момент авиаполеты в Крым осуществляют лишь российские авиакомпании.