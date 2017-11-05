В Сирии десятки людей погибли при взрыве автомобиля

Базирующаяся в Великобритании организация «Сирийская обсерватория по правам человека» 5 ноября сообщила, что десятки человек погибли в результате взрыва автомобиля с внутренними беженцами на востоке Сирии – не менее 75 погибших и 140 раненых. Трагедия произошла в провинции Дайр-эз-Заур.

Сообщается, что жертвами стали беженцы, которые пытались скрыться от боев между боевиками группировки «Исламское государство» и войск сирийского правительства и поддерживаемых США «Сирийских демократических сил».

Ни одна группировка не взяла на себя ответственность за нападение, хотя аналогичные инциденты ранее осуществляли боевики-исламисты.

Ранее в этом месяце сирийское правительство объявило о взятии под контроль города Дайр-эз-Заур, столицы провинции с одноименным названием.

Боевики-исламисты бежали в пустынные районы восточной части Сирии, у границы с Ираком.