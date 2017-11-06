Госкомрегистр Крыма одобрил проект колеса обозрения для Ялты и стрелкового комплекса под Симферополем

Подконтрольный России Госкомрегистр Крыма одобрил проекты строительства на ялтинской набережной колеса обозрения и стрелкового комплекса в Симферопольском районе. Их возведут на деньги инвесторов, сообщает пресс-служба ведомства со ссылкой на председателя Госкомрегистра Александра Спиридонова.

«Среди последних рассматриваемых инвестиционных проектов – строительство стрелкового спортивного комплекса в Симферопольском районе, развлекательного аттракциона в виде колеса обозрения на ялтинской набережной, предприятия по переработке изношенных автомобильных шин и выращиванию рыбы по интенсивной технологии», – уточнил Спиридонов.

Он также отметил, что в последнее время растет интерес инвесторов к сельскому хозяйству. В частности, в Крыму, по данным главы Госкомрегистра, хотят построить животноводческую ферму на 1000 голов крупного рогатого скота, комплекс по переработке семян подсолнечника, модернизировать накопительно-перегрузочный элеватор «Нижнегорский» и открыть дилерский центр «Ростсельмаш».

Подконтрольные России крымские власти планируют потратить около 3,9 млрд рублей (около 1,8 млрд гривен) в рамках Федеральной целевой программы (ФЦП) развития аннексированного полуострова на создание инженерной инфраструктуры трех индустриальных парков – в районе Бахчисарая, Феодосии и Евпатории.