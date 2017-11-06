В годовщину Октябрьской революции будет перекрыт центр Симферополя

В связи с проведением массовых мероприятий по городу Симферополю 7 ноября 2017 года будет перекрыто движение в центральной части города, сообщается на сайте подконтрольной России администрации города.

Перекрытие движения транспортных средств предусмотрено с 10:00 часов до 11:00 часов по проспекту Кирова на участке от перекрестка проспекта Кирова и улицы Самокиша до пересечения проспекта Кирова и улицы Севастопольской. По улице Самокиша на участке от перекрестка улицы Самокиша и улицы Севастопольской до пересечения улицы Самокиша и проспекта Кирова.

В этот день также запрещена парковка транспортных средств, с 8:00 часов до 11:00 часов (крымское время) по проспекту Кирова на участке от перекрестка проспекта Кирова и улицы Самокиша до пересечения проспекта Кирова и улицы Севастопольской.

По улице Самокиша на участке от перекрестка улицы Самокиша и улицы Севастопольской до пересечения улицы Самокиша и проспекта Кирова.

7 ноября 2017 года в Крыму намерены отметить 100-ю годовщину Октябрьской революции.