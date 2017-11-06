Муфтият в Крыму представил пособие по изучению ислама в дошкольном возрасте

Духовное управление мусульман Крыма и города Севастополь (ДУМКС) опубликовало методическое пособие по обучению Исламу в дошкольном возрасте под редакцией преподавательского состава культурно-просветительского проекта «Файдалы илим». Материал содержит два раздела – теоретическая и практическая часть, сообщает крымский муфтият.

Теоретический раздел знакомит с проектом «Янъы баарь», методикой овладения письмом и чтением у детей дошкольного и младшего школьного возраста. Здесь приводятся исследования специалистов в данной области. Описаны основные принципы занятий, в том числе оформление помещения для занятий.

Практическая часть пособия включает конкретные методики, направленные на эффективное изучение и усвоение материала с занимательными элементами, развивающими у детей образное мышление.

«В пособии также приводятся рекомендации специалистов по игровым упражнениям для выработки правильного дыхания у детей, которое необходимо для достижения правильного произношения звуков арабского алфавита. Пособие также включает в себя учебный план на 30 занятий с учетом всех составляющих разделов общего направления курсов», – сказано в сообщении ДУМКС.

Духовное управление мусульман Крыма после аннексии полуострова Россией в 2014 году перестало координировать свои действия с Меджлисом крымскотатарского народа и перерегистрировалось согласно российскому законодательству, как Духовное управление мусульман Крыма и Севастополя (ДУМКС).

19 ноября 2016 года представители 14 религиозных крымскотатарских общин на съезде в Киеве создали Муфтият. Муфтием был избран Айдер Рустамов, который возглавляет Комитет духовных ценностей мусульман при правлении Землячества крымских татар Киева.