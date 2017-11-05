Ирак: в результате взрыва в здании полиции есть погибшие и раненые

По меньшей мере шесть человек погибли и около десятка ранены 5 ноября в результате двойного взрыва в иракском городе Киркук, на севере страны. Оба нападения были направлены в здание, которое использует шиитская полиция в центре города.

Первый нападающий взорвал бомбу в автомобиле возле здания, другой – подорвался непосредственно в здании.

Ответственность за нападение никто на себя не взял.

На прошлой неделе иракские военные, поддерживаемые шиитскими силами, выбили из-под контроля сил курдской «пешмерги» город Киркук.

Богатый нефтью Киркук – этнически смешанный город, с 2014 года находился под контролем автономного региона Иракский Курдистан.

Иракские силы взяли под свой контроль Киркук после проведенного в сентябре в Курдистане референдума, против которого выступил Багдад.