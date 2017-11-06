В Ялте зафиксировали рост простудных заболеваний

За последнюю неделю в Ялте зарегистрировано 285 случаев заболевания ОРВИ – это на 22 случая больше, чем неделю ранее. Об этом сообщает пресс-служба подконтрольной Кремлю администрации Ялты со ссылкой на начальника ялтинского отдела управления Роспотребнадзора Виталия Задорожного.

При этом он отметил, что в настоящее время продолжается и кампания по иммунизации населения против гриппа.

«Среди взрослого населения подлежат прививкам 28160, привито 25828. Среди детей подлежат прививкам 9180, привито 7437. Это хорошие, позитивные показатели, мы одни из лучших в Крыму по выполнению плана. Надеюсь, уже через пару недель мы выполним план по иммунизации», – сказал Задорожний.

Накануне российский Минздрав полуострова отчитался, что в Крыму планируют привить от гриппа более 730 тысяч жителей.