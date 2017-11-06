Помощник госсекретаря США планирует посетить Украину в конце европейского турне

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Вес Митчелл планирует посетить Украину в конце 10-дневной поездки в Европу, которая начнется в понедельник, 6 ноября, в Брюсселе. В заявлении Госдепартамента говорится, что Митчелл встретится с украинскими лидерами 14-16 ноября.

Дипломат «вновь подтвердит приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины и будет призывать Украину продолжать проводить критические реформы», говорится в сообщении. Митчелл также встретится с бизнесменами и общественными лидерами, чтобы обсудить усилия Украины для превращения в «процветающее, безопасное и демократическое европейское государство».

В субботу, 4 ноября, состоялся телефонный разговор президента Украины Петра Порошенко с государственным секретарем США Рексом Тиллерсон, во время которого стороны обсудили урегулирование ситуации на востоке Украины, в частности, направление миротворцев ООН. В конце ноября Киев с этой же повесткой дня посетил специальный представитель президента США Курт Волкер.

Поддерживаемые Россией сепаратисты контролируют части Луганской и Донецкой областей, в том числе границу между этими территориями и Россией, которая, по данным Киева, используется для поставки оружия и военных из России.

В результате противостояния правительственных сил и сепаратистов, поддерживаемых Россией, с апреля 2014 года на Донбассе погибли более 10 тысяч человек.