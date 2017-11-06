У украинского политзаключенного Андрея Коломийца, который находится в российской колонии, ухудшилось состояние здоровья, а необходимую медицинскую помощь ему не оказывают. Об этом сообщает Крымская правозащитная группа со ссылкой на его жену Галину Коломиец.

«У Андрея обострился псориаз, а результаты анализов ему не дали. Галина в начале ноября 2017 года побывала на свидании с супругом. Она опубликовала короткое письмо Андрея, в котором он благодарит всех неравнодушных людей, которые его помнят, пишут ему и помогают Галине собирать для него посылки с продуктами питания», – говорится в сообщении правозащитников.

Украинского активиста Евромайдана Андрея Коломийца в аннексированном Россией Крыму 10 июня 2016 года приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Украинца задержали на территории Кабардино-Балкарии в мае 2015 года по подозрению в хранении наркотиков. После задержания украинца привезли в Крым и обвинили в покушении на убийство двух крымских беркутовцев. Из доказательств обвинения, по словам адвоката, есть только две черно-белые фотографии якобы обгоревшей формы этих беркутовцев.

​27 октября 2016 года подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма оставил в силе приговор Киевского районного суда Симферополя в отношении украинца Андрея Коломийца.

В апреле 2017 года Андрей Коломиец подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). В нем заключенный обжалует нарушения, которые допустила Россия во время его осуждения, а также нарушение его права на справедливое судопроизводство и права граждан на мирные собрания.

Российская правозащитная организация «Мемориал» считает политзаключенным Андрея Коломийца и требует его немедленного освобождения.