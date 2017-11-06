Трамп назвал несправедливыми торговые связи между США и Японией

Президент США Дональд Трамп, который находится с визитом в Японии, назвал торговые связи этой страны с Соединенными Штатами несправедливыми, сообщает Радіо Свобода.

«Мы стремимся к справедливой и открытой торговле, но сейчас наша торговля с Японией не является справедливой и открытой. У США огромный дефицит в торговле с Японией на протяжении многих лет, поэтому нам придется вести переговоры», – сказал Трамп 6 ноября перед началом официальных переговоров с японский премьер-министром Синдзо Абэ.

Президент США также сообщил, что миллионы японских автомобилей продаются в Соединенных Штатах, зато в Японии – лишь незначительная доля автомобилей американского производства.

Во время президентской кампании и, уже находясь в Белом доме, Трамп часто критиковал предыдущие торговые соглашения США с иностранными государствами. Он угрожал пересмотреть или выйти из многих соглашений, заявив, что они сокращают количество рабочих мест в США.