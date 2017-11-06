В Ялте сообщают об открытии «Форума друзей Крыма»

В Ялте 6 ноября отчитались об открытии «Форума друзей Крыма». Как сообщает российское издание РИА Новости Крым, мероприятие проходит в Ливадии. По информации подконтрольного Кремлю депутата Госдумы России от Крыма Михаила Шеремета, на полуостров приехали 90 зарубежных гостей.

«Сегодня на «Форум друзей Крыма» приехали более 90 зарубежных гостей из более чем 30 стран. Можно резюмировать, что представлены все континенты... Мы открыты для диалога во всех сферах партнерских отношений», – сказал Шеремет.

По информации СМИ, в рамках форума планируется создать «Ассоциацию друзей Крыма» и воззвание-декларацию о необходимости восстановления нормальных отношений между Крымом и странами мира.

Как сообщает издание «Крыминформ», идея проведения форума была предложена на Ялтинском экономическом форуме в апреле 2017 года.

Приглашением иностранных гостей в Крым российские власти полуострова пытаются легализовать аннексию.

МИД Украины призывает иностранцев и лиц без гражданства въезжать в аннексированный Россией Крым исключительно в соответствии с законами Украины и нормами международного права.

В МИДе напоминают, что иностранцы могут въезжать на временно оккупированную территорию Украины и выезжать из нее только по специальному разрешению компетентных органов через контрольные пункты въезда-выезда.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».