Российские юристы намерены оспаривать санкции по Крыму в международных судах

Специальная рабочая группа российских юристов планирует заниматься оспариванием санкций в отношении Крыма в международных инстанциях. Об этом 6 ноября на «Форуме друзей Крыма» рассказал руководитель группы экспертов-юристов Александр Молохов.

«Мы планируем оспаривать крымские санкции, развернуть юридическую работу по оспариванию санкций и в Европейском суде справедливости в Люксембурге, и Европейском суде по правам человека», – цитирует Молозова российское информагентство ТАСС.

По словам руководителя группы, еще год назад звучали мнения, что

санкционный режим скоро будет отменен или смягчен.

«К сожалению, это не произошло. Санкции в отношении РФ и Крыма продолжаются, санкционный режим даже усилился», – добавил Молохов.

США, как и другие страны «Группы семи» и еще некоторые государства, а также ЕС, скоординировано ввели после начала агрессии России против Украины – сначала в Крыму, потом на части Донбасса – по несколько пакетов санкций, в частности, физических и юридических лиц России и оккупированного Крыма, донбасских и крымских сепаратистов и представителей прежней украинской власти. Некоторые санкции касаются также целых нескольких отраслей российской экономики.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».