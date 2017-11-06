Возраст погибших в результате стрельбы в Техасе – от 5 до 72 лет (+видео)

Возраст людей, убитых в результате стрельбы в церкви в американском штате Техас – от 5 до 72 лет. Об этом сообщил представитель Департамента общественной безопасности штата Фриман Мартин. По его данным, 23 жертвы были найдены непосредственно в церкви, еще двое – рядом со зданием, один человек скончался в больнице.

Американские власти считают, что стрелок не связан ни с одной организованной террористической группой. Это был человек в возрасте около 20 лет, «одетый во все черное, в тактическом снаряжении и баллистическом жилете», указал Мартин. Впоследствии нападавший был обнаружен в своем автомобиле мертвым с огнестрельным ранением – после того, как его преследовали силы безопасности.

Злоумышленник зашел 5 ноября около полудня по местному времени в баптистскую церковь в городе Сазерленд-Спрингс и открыл огонь.

Президент США Дональд Трамп написал на странице в Twitter: «Да будет Бог с людьми с Сазерленд-Спрингс, штат Техас. На месте происшествия находятся ФБР и правоохранительные органы. Я наблюдаю за ситуацией из Японии».