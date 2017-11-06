В Роскомнадзоре считают, что мобильная связи в Симферополе удовлетворяет требованиям контроля и качества услуг радиотелефонной связи. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Специалисты подведомственной Роскомнадзору радиочастотной службы представили результаты измерений качества услуг крымских мобильных операторов «К-Телеком», «Крымтелеком» и «КТК Телеком» в Симферополе. Результаты показали: качество мобильной связи удовлетворяет требованиям методики контроля качества услуг подвижной радиотелефонной связи», – говорится в сообщении Роскомнадзора.

В частности, по данным ведомства, быстрее всего можно дозвониться до абонентов оператора «К-Телеком»; сложнее всего связаться с абонентом «Крымтелеком».

В Роскомнадзоре также отмечают, что до конца 2017 года планируется

провести оценочные измерения качества услуг связи крымских мобильных операторов в Ялте и Феодосии.

В Крыму после аннексии с 2014 года под брендом WinMobile работает оператор «К-Телеком», в 2016 году на полуострове запустили «Крымтелеком». В Севастополе начал функционировать «Севмобайл». При этом жители полуострова периодически жалуются на нестабильную связь.

Крупнейшие российские мобильные операторы не заходят в аннексированный Крым из-за санкций.