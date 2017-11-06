Россия: журналистка Татьяна Фельгенгауэр вышла в эфир впервые после нападения

Журналистка российской радиостанции «Эхо Москвы» Татьяна Фельгенгауэр 6 ноября впервые после нападения вышла в эфир, приняв участие в утреннем шоу в качестве гостя.

Как сообщает Радіо Свобода, во время разговора с коллегами она рассказала о состоянии здоровья, ходе лечения, а также пообещала вернуться к работе до Нового года.

Фельгенгауэр поблагодарила за поддержку людей, которые поддержали ее.

Нападение на Татьяну Фельгенгауэр произошло 23 октября, когда злоумышленник с ножом ворвался в здание редакции и нанес журналистке удар шею.

48-летний гражданин Израиля и России Борис Гриц был задержан после нападения. Мужчине предъявлены обвинения в покушении на убийство. Он находится под арестом.