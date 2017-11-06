Трамп: ядерная программа Северной Кореи является «угрозой для мира»

Президент США Дональд Трамп назвал ядерную программу Северной Кореи «угрозой для мира и международной стабильности» и в очередной раз повторил об окончании «эры стратегического терпения» по отношению к Пхеньяну.

После встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ 6 ноября в Токио Трамп заявил, что обе страны работают над противодействием «опасной агрессии» со стороны Северной Кореи.

Японский премьер заверил, что Токио поддерживает позицию Трампа о возможности «всех вариантов» развития событий, когда речь идет о Северной Корее.

Визит Трампа в Азиатско-Тихоокеанский регион проходит на фоне нарастающей обеспокоенности Вашингтона ракетно-ядерными приготовлениями, осуществляемыми Северной Кореей. Кроме Японии, президент США в ходе нынешней поездки посетит Южную Корею, Вьетнам и Филиппины.