ООН: 2017 год войдет в историю наблюдений как один из самых теплых

Нынешний год войдет в историю метеонаблюдений как один из самых теплых, сообщила Всемирная метеорологическая организация в начале конференции ООН по климату в Бонне, Германия.

С 6 до 17 ноября в Бонне встречаются представители почти 200 стран, чтобы попытаться поддержать Парижскую климатическую хартию, несмотря на выход из нее США.

Прошлый 2016 год был жарким, чему способствовало такое погодное явление как Эль-Ниньо, а 2015 и 2017 годы занимают второе место, говорится в предварительном годовом отчете агентства ООН, обнародованном 6 ноября. В нем говорилось о том, что количество углекислого газа в атмосфере в 2017 году продолжало расти, в то время как уровень моря повышается, а ледовый покров Антарктиды приближается к рекордно низкому уровню.

В докладе указано, что глобальная средняя температура с января по сентябрь этого года была примерно на полградуса Цельсия выше, чем в среднем с 1981 по 2010 год.

«Мы стали свидетелями чрезвычайных погодных условий в 2017 году», – говорится в заявлении генерального секретаря ВМО Петтери Тааласа. В частности, он обратил внимание на ураганы в Атлантике и Карибском бассейне, температуры, превышающие 50 градусов по Цельсию, в Пакистане, Иране и Омане, муссонные наводнения в Азии и засухи в Восточной Африке.