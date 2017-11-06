В Севастополе к 100-летию Октябрьской революции вручали медали и принимали в комсомол

В Севастополе провели собрание в честь 100-летия Октябрьской революции. Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, на мероприятии секретарь горкома КПРФ Василий Пархоменко вручил памятные медали и комсомольские билеты.

Во время торжественной речи Пархоменко сказал, что, по его мнению, самые великие достижения были связаны с коммунистами и советской властью, и «никому не удастся очернить Сталина и Ленина».

В фойе зала, где проходило мероприятие, устроили выставку портретов и бюстов Ленина и Сталина, также развесили предметы советской атрибутики – флажки и вымпелы. Сообщается, что экспонаты предоставил частный коллекционер.

По окончании мероприятия, коммунисты призвали присутствующих участвовать 7 ноября в демонстрации в честь Октябрьской революции.

В этом году в годовщину Октябрьской революции севастопольские коммунисты планируют проведение информационной программы «В парадном строю», а также часа истории о событиях 1917 года.

Большевистский переворот в Российской империи, называемый «Октябрьской революцией», произошел в октябре (по новому стилю – в ноябре) 1917 года. В результате переворота в России началась гражданская война, было свергнуто Временное правительство, к власти пришли большевики.

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