Ильми Умеров во вторник вылетит в Париж для получения премии – Бариев

Заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров во вторник 7 ноября вылетит в Париж для получения премии «Платформа европейской памяти и совести». Об этом 6 ноября рассказал глава правления Крымскотатарского ресурсного центра Эскендер Бариев на пресс-конференции в Киеве.

Он отметил, что кандидатуру Умерова выдвинули по инициативе Крымскотатарского ресурсного центра и Меджлиса крымскотатарского народа.

«Ильми Умеров стал лауреатом этой премии, несмотря на то, что в финальной части вместе с Умеровым были такие авторитетные люди как Владимир Кара-Мурза из России, супруга лауреата Нобелевской премии из Китайской Народной Республики, правозащитники из КНДР. Но при всем при том Ильми Умеров выиграл эту премию, и завтра мы отправимся получать ее», – рассказал Эскендер Бариев.

На официальном сайте «Платформы европейской памяти и совести» сообщается, что члены организации проголосовали за вручение Ильми Умерову премии «за признание его борьбы против тоталитаризма за идеалы демократии, основные права и свобода человека и верховенство закона».

Вручение премии пройдет 8 ноября в Париже, во время конференции платформы «100 лет коммунизма». История и память».

Заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров был приговорен в аннексированном Крыму к двум годам колонии-поселения, ему также запретили два года заниматься публичной деятельностью и выступать в СМИ. Умерова обвиняли в публичных призывах к сепаратизму. Он называет возбужденное против него уголовное дело политически мотивированным.

Ильми Умерова, а также осужденного в Крыму одного из лидеров крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза российские власти освободили и передали Турции 25 октября. Позднее Умеров и Чийгоз приехали в Киев.

Умеров сообщил о намерении поехать в Крым после поездки в Германию, где он должен пройти обследование и лечение.