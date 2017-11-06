Беларусь: оппозиционера Статкевича освободили после 5 суток ареста

В Беларуси после пяти суток ареста освободили оппозиционера Николая Статкевича, сообщает Радіо Свобода.

Позже Статкевич рассказал, что полиция предупредила его о «последствиях», если он продолжит «нарушать закон о публичных собраниях».

Он назвал это предупреждение «политическим давлением» и пообещал продолжать политическую и общественную деятельность.

Жена Статкевича Марина Адамович 3 ноября сообщала Радио Свобода, что по почте получила постановление суда, в котором говорилось о том, что он должен отбыть еще 10 суток ареста. Причиной стал якобы несогласованный с властями «пикет» – так суд назвал приход друзей и журналистов в тюрьму 7 октября, когда Статкевич выходил из-под предварительного админареста.

Пока неизвестно, будет ли Статкевич отбывать этот срок и когда именно.

Николая Статкевича приговорили к 5 суткам административного ареста за акцию против совместных российско-белорусских военных учений «Запад-2017», которые состоялись 8 сентября.

В этом году оппозиционера уже арестовывали несколько раз: за последние 10 месяцев он провел за решеткой около 35 суток.

В 2010 году Николай Статкевич баллотировался на выборах главы государства в противовес авторитарному президенту Беларуси Александру Лукашенко.

Статкевича арестовали после участия в демонстрации, участники которой протестовали против результатов президентских выборов. Он провел в тюрьме пять лет по обвинению в организации массовых беспорядков.