В Крыму создали новую ассоциацию для легитимизации аннексии полуострова

В аннексированном Крыму 6 ноября создали ассоциацию «Друзья Крыма» для легитимизации российской аннексии полуострова. Как сообщает российское информагентство ТАСС, таков итог организованной российскими властями конференции «Крым в современном международном контексте. Форум друзей Крыма».

В сообщении информагентства уточняется, что ассоциацию создали в связи с тем, что участники конференции посчитали необходимым добиться признания на Западе «легитимности референдума 2014 года и права народа Крыма определять свою судьбу».

Российские власти утверждают, что на конференцию приехали представители 30-ти стран.

Учредители новой организации полагают, что налаживание сотрудничества пройдет с использованием «методов народной дипломатии».

В Ялте 6 ноября открылся «Форум друзей Крыма». Мероприятие проходит в Ливадии. По информации подконтрольного Кремлю депутата Госдумы России от Крыма Михаила Шеремета, на полуостров приехало около 90 зарубежных гостей.

На территории Крыма и города Севастополя 16 марта 2014 года прошел непризнанный миром референдум о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав. Ни Украина, ни Европейский союз, ни США не признали результаты голосования на референдуме. Президент России Владимир Путин 18 марта объявил о «присоединении» Крыма к России.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».