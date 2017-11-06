Эскендер Бариев: в Крыму находятся 57 политических заключенных

В аннексированном Россией Крыму на данный момент насчитывается 57 политузника, заявил 6 ноября глава правления Крымскотатарского ресурсного центра, член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев на пресс-конференции в Киеве.

Он отметил, что после того, как Россия передала осужденных в Крыму Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза Турецкой Республике, на полуострове прошли новые задержания.

Первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джеппар на пресс-конференции отметила, что необходимо информировать о политических узниках, которых удерживают в Крыму и России.

«Более 50 символов сопротивления в аннексированном Крыму – это люди, которые находятся под судом или отбывают наказание по политическим делам, и важно информировать об этих делах и других случаях нарушений прав и свобод в Крыму», – подчеркнула Эмине Джеппар. Она добавила, что сейчас на полуострове 100 детей остались без поддержки отцов, которые стали жертвами репрессий.

После российской аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией «Хизб ут-Тахрир».

Министерство иностранных дел Украины неоднократно требовало от России прекратить давление на граждан Украины в аннексированном Крыму.