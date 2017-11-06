Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган запустил спорный проект строительства оперы в центре Стамбула, отметив, что новое здание станет символом города. Об этом сообщает Радіо Свобода.

Реджеп Эрдоган 6 ноября заявил, что современное здание «вдохнет жизнь в площадь Таксим». Эта площадь в 2013 году стала местом массовых протестов против Эрдогана, когда он был в кресле премьер-министра.

Протесты тогда вспыхнули после объявления проекта развития центрального парка Гези.

Открытие оперы на 2,5 тысячи мест запланировали на 2019 год. Здание оперы будет строиться на месте Культурного центра Ататюрка, построенного в 1969 году, но практически сразу закрывшегося из-за пожара.

В 1978 году центр вновь открыли, а в 2008 – закрыли на реконструкцию, которая так и не началась.

Противники строительства здания оперы заявляют, что символ Мустафы Кемаля Ататюрка, создателя современной Турции, будет разрушен.