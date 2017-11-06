Около четырех тысяч военных переехало на материковую Украину после аннексии Крыма – Минобороны

После аннексии Россией Крыма на материковую часть Украины переехало 3991 из 13468 украинских военнослужащих. Об этом сказано в ответе Министерства обороны Украины на запрос народного депутата Украины Дмитрия Тымчука, копию которого он предоставил Крым.Реалии.

«Сообщаем, что на 1 марта 2014 в воинских частях и учреждениях Вооруженных Сил Украины, дислоцированных на территории АР Крым, проходили службу 13 468 военнослужащих, из них: офицерского состава – 4637 человек, рядового, сержантского и старшинского состава – 8831 человек. К материковой части Украины прибыл 3991 военнослужащий, из них: офицерского состава – 1649 человек, рядового, сержантского и старшинского состава – 2342 человек», – говорится в документе.

Министерство иностранных дел Украины 3 октября опубликовало заявление, в котором потребовало от России отменить призыв на военную службу в анексированном Крыму.

После аннексии Крыма российские власти четвертый год подряд набирают крымчан в ряды своей армии. Массированной пропагандой службы в Вооруженных силах России сопровождаются многие массовые мероприятия на полуострове.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».