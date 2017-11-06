Госпогранслужба Украины использует боевые комплексы «Тритон» для наблюдения за границей

Госпогранслужба Украины использует боевые комплексы визуально-технического наблюдения на базе БТР «Тритон», разработанный для применения на государственной границе, в зоне АТО, а также на административной границе с аннексированным Крымом. Об этом сообщил заместитель начальника управления охраны границы Госпогранслужбы Украины Владимир Марчук, информирует 6 ноября украинский «Интерфакс».

«Бронированное транспортное средство оснащено комплексом наблюдения, дневной и ночной камерами. Им можно управлять с помощью планшета на расстоянии 200 м. Также на машине установлена облегченная пулеметная установка калибром 12 мм,на транспортном средстве имеются 2 тепловизора», – говорится в сообщении украинского пограничного ведомства.

В Госпогранслужбе Украины утверждают, что оснащение этой техникой пограничных подразделений продолжится .

После аннексии Крыма между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая «граница». На админгранице работают три контрольных пункта въезда/выезда – «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплинка».