Депутат Госдумы предложил отменить советские акты передачи Крыма Украине

Депутат российской Госдумы Константин Затулин заявил, что Россия должна отменить акты 1954 года, по которым аннексированный Крым передали в состав Украины.

«Законодательная власть в стране, которая является продолжателем и преемником Советского Союза, должна принять решение об отмене актов 1954 года, потому что мы устали слышать, что в 2014 году мы забрали чью-то землю, забрали чье-то море», – сказал Затулин на пленарном заседании «Форума друзей Крыма».

В Ялте 6 ноября открылся «Форум друзей Крыма». По информации подконтрольного Кремлю депутата Госдумы России от Крыма Михаила Шеремета, на полуостров приехало около 90 зарубежных гостей.

На территории Крыма и города Севастополя 16 марта 2014 года прошел непризнанный миром референдум о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав. Ни Украина, ни Европейский союз, ни США не признали результаты голосования на референдуме. Президент России Владимир Путин 18 марта объявил о «присоединении» Крыма к России.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».