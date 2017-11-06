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После аннексии Крыма на материковую Украину переехало 217 сотрудников СБУ

После аннексии Россией Крыма на материковую часть Украины переехало 217 из 1619 сотрудников Службы безопасности Украины. Об этом говорится в ответе СБУ на запрос народного депутата Украины Дмитрия Тымчука, копию которого он предоставил Крым.Реалии.

«Сообщаем, что на 01.03.2014 в подразделениях, органах, заведениях и учреждениях Службы безопасности Украины, которые дислоцировались на территории Автономной Республики Крым и г. Севастополь, приходили военную службу 1619 военнослужащих. После оккупации Россией Автономной Республики Крым и г. Севастополь на материковую часть Украины прибыло 217 военнослужащих, в том числе офицеров – 210, военнослужащих по контракту лиц сержантского и старшинского состава – 7», – говорится в документе.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».

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