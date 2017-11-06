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Кадыров призвал Зюганова извиниться за отказ от идеи захоронить Ленина

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал отказ лидера коммунистической партии России (КПРФ) Геннадия Зюганова от идеи захоронить тело Ленина проявлением «старческого слабоумия». Об этом глава Чечни написал в своем Телеграмм-канале.

Лидер КПРФ заявлял, что его сторонники готовы дать отпор «болтовне» о захоронении Ленина. Кадыров призвал Зюганова извиниться за эти слова.

С предложениями захоронить тело Ленина неоднократно выступали представители российской оппозиции. Одной из последних с таким заявлением выступила телеведущая Ксения Собчак, которая намерена участвовать в президентских выборах в 2018 году.

То, что на главной площади России лежит тело человека, телеведущая назвала проявлением «средневекового уклада жизни в стране». После этого за погребение Ленина высказались Кадыров и депутат Госдумы Наталья Поклонская.

Президент России Владимир Путин в 2016 году выступал против захоронения Ленина. Он призвал «подходить к этому вопросу аккуратно, чтобы не внести раскол в общество».

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