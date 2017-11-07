Саудовская Аравия и Иран обвиняют друг друга после запуска ракет повстанцами «Хути»

Саудовская Аравия и Иран обменялись обвинениями после запуска баллистических ракет шиитскими повстанцами группировки «Хути» из Йемена в сторону саудовской столицы два дня назад. Об этом сообщает Радіо Свобода.

В Эр-Рияде заявили, что запуск ракет можно расценить как «акт войны», а Тегеран обвинил саудитов в военных преступлениях.

Коалиция под руководством Саудовской Аравии 6 ноября перекрыла наземные, морские и воздушные пути в Йемен. В Эр-Рияде уточнили, что не прекратят работу гуманитарных миссий в этой стране.

Суннитская Саудовская Аравия и шиитский Иран поддерживают разные стороны в нескольких конфликтах на Ближнем Востоке.

Коалиция под руководством Саудовской Аравии сформировалась в 2015 году после того, как повстанцы «Хути» захватили Сану, столицу Йемена.

Президент США Дональд Трамп обвиняет Иран в поддержке террористических группировок на Ближнем Востоке.