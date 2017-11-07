Во вторник в Крыму до 16 градусов тепла, местами дожди

В аннексированном Россией Крыму 7 ноября ожидается переменная облачность, местами дожди, сообщает крымское управление российского Гидрометцентра.

По данным синоптиков, во вторник температура воздуха ночью 3-8, днем 11-16 градусов тепла. Ветер ночью и днем – северо-восточный 7-12 (местами до 15) метров в секунду.

В Симферополе переменная облачность, ночью и утром местами небольшой дождь, днем без осадков. Температура воздуха ночью от 6 до 8 градусов, днем от 12 до 14 выше нуля.

В Севастополе также переменная облачность, ночью и утром небольшой дождь, туман, но днем без осадков. Температура воздуха ночью 9-11 градусов, днем от 12 до 14 выше нуля.

На Южном берегу Крыма переменная облачность, ночью и утром небольшой дождь. Температура воздуха ночью 7-12, днем 10-15 градусов.

В Керчи будет облачно, временами небольшой дождь. Температура воздуха ночью от 5 до 7 градусов, днем от 10 до 12 выше нуля.