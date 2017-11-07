Советник Трампа признает факты встреч с вице-премьером России во время выборов президента США

Бывший советник президента США Дональда Трампа Картер Пейдж признает, что контактировал с вице-премьер-министром России Аркадием Дворковичем во время поездки в Москву в 2016 году. Об этом экс-советник сообщил на слушаниях в Конгрессе, которые состоялись на прошлой неделе.

В обнародованной 6 ноября стенограмме Пейдж, который вышел из кампании Трампа до его избрания президентом, сообщил комитету по разведке Палаты представителей, что «коротко поздоровался» с Дворковичем, когда ездил в Россию в июле 2016 года. После повторного вопроса об этом контакте Пейдж сказал, что поговорил с Дворковичем после выступления в московской Новой экономической школе.

«Это было очень короткое взаимодействие. Я не могу вспомнить точные слова, но это были пожелания всего наилучшего», – рассказал Пейдж, ранее отрицавший этот контакт.

Картер Пейдж, который является бывшим инвестиционным банкиром Merrill Lynch в Москве, сообщил также, что он снова виделся с Дворковичем на обеде во время второй поездки в Россию в декабре 2016 года. На вопрос, имел ли он частную встречу с Дворковичем в этой поездке, Пейдж ответил: «(Да), имел, он остановил (меня) во время обеда, (куда) я пошел... с людьми из университета».

Свидетельства Картера Пейджа являются частью расследования обвинений о вмешательстве России в выборы 2016 года, а также того, связано ли это вмешательство с кампанией Трампа. Россия отрицает любое вмешательство, Трамп также отрицает сговор с Кремлем.